Omicidio-suicidio nel torinese, guardia giurata uccide la compagna e poi si toglie la vita

Torino – Omicidio suicidio in un appartamento di Vinovo, comune della prima cintura di Torino.

Secondo una prima ricostruzione una guardia giurata, Gianfranco Trafficante, 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola la compagna Emanuela Urso, 44 anni, e poi si è tolto la vita. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa, che hanno udito delle urla seguite dagli spari. I militari della compagnia di Moncalieri hanno trovato nell’abitazione di via Tetti Rosa i due cadaveri.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, la donna un anno fa aveva lasciato il compagno dopo ben nove anni di convivenza: la mancata rassegnazione alla fine della loro storia d’amore potrebbe essere una delle cause che han portato alla tragedia.

Sul posto sono arrivati i genitori della donna e il padre della vittima ha insultato il fratello di Trafficante, anche lui presente. Tra i due uomini, in seguito, è sorta una colluttazione. Il carabiniere che cercava di dividerli è rimasto ferito.