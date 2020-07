Schianto all’uscita della A7 a Tortona, morto un motociclista

Tortona – Grave incidente stamane, intorno alle sette, a Tortona all’altezza della rotonda sulla strada provinciale 35, nelle vicinanze di Conforama, all’uscita dell’autostrada A7. Per ragioni in fase di accertamento una moto è finita sotto un furgone e il centauro che era alla guida ha perso la vita dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Nonostante i tentativi dei Sanitari di rianimarlo, per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino alle sette e mezza per rimuovere la moto e liberare l’uomo, poi deceduto in ospedale.