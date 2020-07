Scontro auto-moto nel vercellese, centauro in codice rosso

Oldenico– Ennesimo grave incidente sulle strade del vercellese. Oggi, ad Oldenico, sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Ad aver la peggio il motociclista che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Non dovrebbe, fortunatamente, essere in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro, che è ancora da accertare, è al vaglio dei carabinieri.