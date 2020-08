A Viverone è allarme per la movida selvaggia sul lungolago

Viverone – “Ho il terrore che prima o poi succeda qualcosa di grave”. Non usa mezzi termini Renzo Carisio, sindaco di Viverone dove, negli ultimi mercoledì, è scattata una vera e propria emergenza movida.

Ieri si è tenuta una riunione in municipio per capire come fermare gli eccessi.

Questa settimana, la terza da quando sono ripartiti i mercoledì sera con musica in riva al lago, grazie agli ultimi decreti che hanno dato il via libera alle discoteche all’aperto, è stata la più convulsa, con ben quattro minorenni finiti in pronto soccorso per aver bevuto troppo.

Sulle rive del lago si è concentrato un numero tale di persone, provenienti da Biellese, Vercellese, Canavese e da Torino, che anche lo spiegamento di forze dell’ordine con undici presenze tra vigili, carabinieri, polizia e guardia di finanza, non è parso sufficiente a contenerle.

I quattro ragazzini ubriachi sono stati subito raggiunti dai genitori e non avrebbero riportato serie conseguenze, in un solo caso sono intervenuti anche i carabinieri per verificare l’accaduto.

“Ormai i problemi aumentano di settimana in settimana – ha spiegato ancora Carisio – in giro non ci sono altre feste o sagre, chi ha voglia di passare la serata non ha molte alternative. Potrebbe anche andar bene se si comportassero come si deve, ma così purtroppo non è”.

Il lungolago, giovedì, sembrava una discarica a cielo aperto con bottiglie rotte ovunque, l’info-point trasformato in una sorta di discarica e la recinzione del locale La Pioppeta, installata soltanto qualche settimana fa, danneggiata.

A preoccupare è anche la necessità di mantenere il distanziamento sociale prevista dalle normative sul coronavirus. Nonostante un’ordinanza del comune preveda che sul primo tratto della passeggiata del lungolago, quello più affollato, si debbano indossare le mascherine, sarebbero pochissimi quelli che ottemperano all’obbligo. Neppure la presenza delle forze dell’ordine avrebbe convinto in particolare i più giovani a rispettare le regole.