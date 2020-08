Asti, evade dai domiciliari ma la Polfer lo individua e cattura nuovamente

Asti – Era di nuovo evaso dai domiciliari e se ne andava in giro in treno. Faceva spesso avanti e indietro da Torino. Era entrato nell’atrio della stazione di Asti e stava raggiungendo i binari, quando è stato individuato dagli agenti della polizia ferroviaria in servizio.

I poliziotti lo stavano seguendo da tempo, perché latitante e, mentre stavano svolgendo alcune verifiche sui passeggeri in arrivo e partenza, lo hanno notato. Quando si sono avvicinati al ventiquattrenne nigeriano, il giovane ha capito che sarebbe stato arrestato: ha tentato comunque di evitare il controllo, cercando una via di fuga, ma è stato bloccato e arrestato. Non ha opposto resistenza. Era evaso ancora una volta dai domiciliari. È emerso da un’immediata verifica della Polfer.

Il ragazzo non solo aveva numerosi precedenti di polizia, ma non doveva essere in giro, poiché la Procura della Repubblica di Asti aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per un’altra evasione. Essendo recidivo, il ventenne è stato portato alla casa circondariale di Quarto. Deve ancora scontare un anno e quattro mesi di pena residua.