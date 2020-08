Asti – Incidente stradale, nella notte tra venerdì e sabato, ad Asti, in tangenziale. A rimanere coinvolte sono state, dopo l’uscita della galleria in direzione Cuneo, una Fiat 500 che ha urtato con violenza contro un’attrezzatura da fienagione, trainata da un trattore agricolo. Testimoni sul posto riferiscono di un tremendo schianto, ma senza conseguenze per l’autista che è uscito illeso dalla sua vettura, ne per le altre persone coinvolte.