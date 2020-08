Centauro ventinovenne perde la vita nel novarese dopo lo scontro con un furgone

Suno – Ancora sangue sulle strade della provincia di Novara. Dopo la morte di Marco Tancini, 32 anni, di Barengo, e il novarese Roberto Crespi, la notte scorsa ha cessato di vivere in Rianimazione all’ospedale Maggiore Andrea Clerici. Aveva 29 anni, era residente a Settimo Milanese e stava recandosi a trovare la fidanzata a Fontaneto d’Agogna. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio: Crespi stava percorrendo la provinciale del lago d’Orta sulla sua moto, una Guzzi d’epoca, quando è giunto all’incrocio di Baraggia di Suno.

Qui stava per immettersi sulla provinciale un furgone, diretto da Suno a Cavaglio d’Agogna; la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Novara. Clerici ha frenato disperatamente ed è stato sbalzato dalla moto finendo contro il furgone. Un urto violentissimo che ha provocato traumi gravi, tanto che i medici dell’ospedale Maggiore lo avevano ricoverato subito in prognosi riservata. La scorsa notte il decesso. L’incidente si è verificato tre chilometri prima della meta a cui il motociclista era diretto, Fontaneto.

Un’ennesima tragedia che ha spinto il sindaco di Suno, Riccardo Giuliani, a chiedere la realizzazione di una rotonda. Proprio in quelle zone, nel dicembre del 2016, tre studentesse morirono in un terribile schianto.