Fiat Panda bianca si ribalta in corso Borsalino ad Alessandria, ferita la conducente

Alessandria – Incidente stradale, stamane, in corso Teresio Borsalino. Per cause ancora da chiarire una Fiat Panda bianca si è ribaltata nei pressi dell’incrocio semaforico con corso XX Settembre in direzione della stazione di Alessandria. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata della Croce Verde seguita dall’automedica del Castellazzo Soccorso, i Vigili del Fuoco e la Polizia. L’occupante della vettura, una donna, non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze secondo quanto si apprende in via preliminare.