Governo nel caos totale: dietrofront sui treni, torna il distanziamento a bordo. E lo annunciano su facebook!

Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza dopo le critiche dei sedicenti “scienziati”: “Non è il momento di abbassare il livello di attenzione”

Roma – Dopo il decreto di ieri del ministero dei trasporti che consentiva di viaggiare normalmente sui treni, oggi è arrivata l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che proibisce l’allentamento a bordo dei treni ad Alta Velocità delle misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus. Insomma, il governo è nel pallone: un ministero dice una cosa e, sulla stessa cosa, un altro ministero dice il contrario. Non si capisce più niente. In più l’ordinanza del ministero della Salute è stata spiegata su facebook dallo stesso ministro che scrive: “È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus”. Non si è fatta attendere la precisazione dello scornato ministero dei trasporti che si arrampica sugli specchi: “Le linee guida allegate al Dpcm del 14 luglio non avevano reintrodotto il riempimento al 100%, ma una deroga al distanziamento sociale di un metro a certe condizioni che, se poste in essere, avrebbero aumentato la capacità dei vagoni, pur non permettendone il riempimento totale. Oggi, a distanza di 16 giorni, dopo un confronto con il Ministro Speranza e valutata la curva dei contagi, si è concordata una decisione prudente sulle capienze dei treni ad Alta Velocità per non correre inutili rischi. Alla luce di ciò i treni continueranno a viaggiare con le stesse regole finora applicate senza alcuna deroga. Inoltre, per tutto il sistema di trasporto pubblico, è stato chiesto al Cts di rivalutare complessivamente tutte le linee guida già allegate al Dpcm del 14 luglio e di fornire un parere sulle nuove linee per il trasporto scolastico”. Come al solito siamo nel solito ginepraio.