Sequestrati in un’area rurale del vercellese fanghi maleodoranti provenienti da un’azienda del bresciano, aperto fascicolo in Procura

Balocco – Il personale del Nucleo Ambientale della Provincia di Vercelli ha individuato e posto sotto sequestro 1.350 metri cubi circa di ‘fanghi’, che emanavano un odore nauseabondo, a Balocco in un’area rurale nelle vicinanze della bretella autostradale A4, in zona golenale del Torrente Cervo,

Sul posto sono stati inoltre individuati due persone che, a bordo di mezzi agricoli, si accingevano a caricare, spandere ed interrare in un vicino pioppeto il materiale.

“Non sappiamo attualmente la classificazione di questi fanghi – spiega Gian Mario Morello, consigliere provinciale e sindaco di Balocco, che ha fatto la segnalazione allarmato dagli odori nauseabondi – potrebbero essere costituiti da elementi non pericolosi, magari utili per le concimazioni come, invece, potrebbero contenere elementi di pericolosità, forse anche contaminati da metalli pesanti o altro”.

Dalle prime, sommarie indagini, è emerso che il materiale proviene da un’azienda bresciana che tratta la depurazione di acque reflue civili e industriali.

Dati i fatti accertati, in via preliminare e per evitare che i fanghi vengano dispersi, si è sottoposto il cumulo al sequestro penale.

Il fascicolo è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Vercelli.