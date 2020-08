Si rischia un autunno nero per i lavoratori metalmeccanici dell’alessandrino

Alessandria – L’allarme è stato lanciato dai sindacati dei metalmeccanici: “in media c’è la richiesta di un venti per cento di cassa integrazione in provincia. Ci sono lavoratori che fanno anche tre settimane di cassa al mese”.

Quanti di loro torneranno al lavoro?

La domanda che è stata posta è questa, ieri mattina, nel corso della riunione in cui si sono ritrovati i metalmeccanici di Fiom, Uilm e Fim Cisl. “La pandemia ha inciso su situazioni già precarie – dice Anna Poggio della Fiom Cgil – ora le aziende chiuderanno per due o tre settimane, altre proseguono con gli impianti aperti. Ma sono ordini da smaltire arrivati prima del lockdown. Quello che ci preoccupa è alla ripresa nell’autunno”.

Insomma, il dopo. E quello che più temono i sindacati è un disastro sociale. “Qui ci sono famiglie che tra poco non avranno più reddito” ha sottolineato la Poggio.

Il Nord ha assorbito in 3 mesi il 62,8% delle ore di cassa integrazione, lo dice il rapporto della Uil divulgato nei giorni scorsi, pari a 1,3 miliardi di ore: “È la coda della lunga crisi iniziata nel 2008, da allora in poi l’anno peggiore è stato il 2010. In confronto con allora nel 2020 l’aumento è stato del 529,2%, in tutto il Nord Italia” fanno sapere i sindacati.

A gennaio i posti a rischio erano 300 in tutta la provincia, senza contare l’ex Ilva.

In provincia le ore di Cassa integrazione richiesta sono più del doppio che nel 2008, periodo ormai preso sempre più spesso come riferimento parlando della crisi post Covid. Se nell’industria la richiesta di Cig è stata coperta e anticipata dalle aziende, non è stato così per i piccoli artigiani, che a volte tanto piccoli non sono. “Ci sono imprese artigiane che hanno anche 15 dipendenti, ma non hanno la stessa copertura di cassa delle grandi imprese”. Un indotto messo ancora più a dura prova dalla crisi: tanto che 1700 aziende, in provincia, hanno chiesto gli ammortizzatori sociali che comunque, secondo Alberto Pastorello della Uilm “vanno riformati. Ci sono lavoratori che infrangendo le regole sono andati a lavorare pur essendo in cassa. Non potevano fare diversamente”.

“In provincia le imprese in crisi sono sempre le stesse – insiste Poggio – chi stava male prima del lockdown non sta meglio ora. Sono tutte imprese legate all’automotive, che ha un grande indotto nell’Alessandrino”. A fine gennaio l’elenco comprendeva: Hme, acquisita dai cinesi l’anno scorso, Acerbi a Castelnuovo Scrivia con il subentro Menci, e poi la Bundy di Borghetto Borbera, alle quali si è aggiunta nei mesi scorsi la Cerutti di Casale.

Ciò che chiedono i rappresentanti sindacali sono “investimenti nell’occupazione, nello sviluppo del lavoro con i fondi in arrivo dalla Ue. Il rinnovo del contratto di categoria scaduto a dicembre dello scorso anno.”