Tempesta su Alessandria e provincia: danni e decine di chiamate ai Vigili del Fuoco

Alessandria – Furiosa tempesta su Alessandria e provincia. In serata, a partire dalle nove, tuoni, fulmini, pioggia e grandine, si sono abbattuti sul capoluogo provocando diversi danni e disagi.

Ma non solo ad Alessandria perché nel corso della serata il maltempo ha interessato tutta la provincia: dal Novese al Tortonese, dal Valenzano al Casalese.

Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco, soprattutto per allagamenti ma non solo.

Ad Alessandria in via Galileo Ferraris una porzione di tetto di un palazzo si è abbattuto sulle auto parcheggiate nelle vicinanze. Caduto un albero al rione Pista. A Spinetta Marengo un albero caduto in via Tortona ha tranciato un cavo della luce.

In piazza Nicola Basile un albero ha distrutto un lampione che ha bloccato la strada in direzione di Spinetta Marengo/nuovo retail park.

Nel capoluogo danni anche in corso Teresio Borsalino, corso Carlo Marx, via Piacenza, via Parnisetti, via Scazzola, piazza Don Soria.

A Cabanette la caduta di un albero ha completamente ostruito la strada mentre tra Lu e Quargnento un albero ha schiacciato un’auto, illeso l’autista.

A Tortona danni davanti alla Gelateria Fanelli, in corso della Repubblica 52 mentre a Casale danni in via Quintino Sella per la caduta di alberi.

A Valenza è andata via la luce in alcuni punti della città.

Ma si segnalano danni anche in diversi paesi, a San Salvatore Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia ma l’elenco è in continuo aggiornamento.