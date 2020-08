Atterraggio d’emergenza a bordo strada per un aliante a Basaluzzo

Basaluzzo – Atterraggio d’emergenza in piena regola quello che è stato fatto dal pilota di un aliante oggi pomeriggio.

Il velivolo è atterrato in un campo lungo la strada provinciale 155, tra Novi Ligure e Basaluzzo, all’altezza del distributore di carburante Repsol. Secondo quanto si apprende sia il pilota che gli automobilisti presenti sul tratto di strada coinvolti dall’atterraggio sono rimasti illesi. Tutto è successo intorno alle due.

Il velivolo è stato poi rimosso per far riprendere la regolare circolazione sulla strada. Da chiarire i motivi che hanno portato il pilota a effettuare la manovra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novi Ligure.