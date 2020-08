Dopo la tromba d’aria di ieri sera si inizia la conta dei danni in tutta la provincia di Alessandria

Alessandria – Dopo la tromba d’aria di ieri sera che ha devastato la nostra provincia si inizia a fare le conta dei danni che saranno quantificati nel corso della settimana dagli assessorati competenti dei Comuni colpiti. L’acquazzone estivo di ieri è durato circa mezzora e per fortuna non ha fatto vittime. Molte le auto parcheggiate che sono state colpite da rami crollati, tegole, lamiere precipitate dai tetti a causa del forte vento che li ha scoperchiati. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Soprattutto per allagamenti, ma non solo. Molti i black out per gli alberi che hanno tranciato i cavi della corrente elettrica per cui si segnalano circa 1.500 utenze senza luce in tutta la provincia.

Come si vede dalle foto che ha scattato la nostra Sonia Oliva, in molte zone della città si sono verificati crolli di rami, alberi e tetti. L’amministrazione comunale di Alessandria ha predisposto numeri di emergenza per le segnalazioni di interventi urgenti: Comando di Polizia Municipale: 0131 232300, Protezione Civile: 0131 56216

Senza luce alcune case di Tortona in zona R9 e vicino al Santuario della Madonna della Guardia sono senza luce. Si registrano danni anche a Carbonara, Villalvernia, Rivalta e Mandrogne, località dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortona. Berzano di Tortona senza energia elettrica dalle 22.30 di ieri sera fino a questo pomeriggio.

A Novi Ligure si registra ha causato la caduta di diversi alberi nella zona del parco castello. È stata chiusa al traffico per tutta la mattina Via Verdi all’altezza della Pieve a causa di caduta alberi e di uno smottamento. Scoperchiato il tetto del palazzo di Viale Saffi dove ha sede la pasticceria Elvezia.

A Valenza sono crollati alberi in via del Castagnone, Viale Manzoni, in Via Rottigni e sulla Strada per Monte Valenza. Un grosso ramo è caduto davanti alla scuola di formazione For-Al.

Anche a Casale si registrano molti alberi abbattuti soprattutto in via Quintino Sella, dove un albero si è piegato su un’automobile per cui ha dovuto intervenire la Protezione civile per liberare l’auto. Alcuni condomini palazzi di corso Indipendenza sono al buio.

Ad Ozzano si è lavorato tutta la notte per spostare gli oltre 150 alberi che ostruivano le strade. Tettoie divelte, antenne Tv volate via, cartelli pubblicitari e cassonetti finiti su auto in sosta.