F1: Hamilton domina GP d’Inghilterra, terzo Leclerc

Silverstone- Lewis Hamilton ha vinto da dominatore ma rocambolescamente il gp d’Inghilterra, a Silverstone. Il britannico della Mercedes ha forato all’ultimo giro ma è riuscito a precedere fortunosamente sul traguardo Verstappen sulla Red Bull. Terzo posto per la Ferrari di Leclerc, decimo Vettel. Hamilton dopo aver dominato la gara dal primo giro, rifilando distacchi abissali ai rivali, ha vinto per il rotto della cuffia. La ruota anteriore sinistra ha ceduto all’ultimo giro e al giro precedente aveva dovuto arrendersi il compagno di squadra Bottas, anche lui per l’usura delle gomme. I due della Mercedes hanno lottato al vertice per tutta la corsa, poi il tradimento delle gomme ha spinto addirittura Bottas fuori dalla zona punti, il finlandese è finito infatti 12°. Hamilton invece è riuscito a trascinare la sua monoposto fino alla bandiera a scacchi. Sarebbero state sufficienti poche centinaia di metri ancora e Verstappen l’avrebbe superato, rovesciando completamente l’andamento della gara che sembrava segnato fin dal’inizio. L”usura delle gomme sul circuito di Silverstone ha tradito anche Sainz al penultimo giro, facendolo scivolare al 13° posto.