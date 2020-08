Allagamenti, danni e quartieri senza corrente elettrica: Alessandria conta i danni dopo la seconda ondata di maltempo

Alessandria – Ancora una serata di passione, ieri, per la città di Alessandria dopo che un secondo, violento, acquazzone si è abbattuto sulla città.

Serata densa di interventi per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: oltre quelli di ieri con quaranta solo nella notte e questa mattina il lavoro prosegue soprattutto al quartiere Orti ad Alessandria per l’allagamento di molte cantine e garage.

Si sta, inoltre, proseguendo con la verifica statica, da parte dei Vigili del Fuoco, di tetti e facciate dei condomini dopo la tempesta che si è abbattuta sabato sera prima e il nubifragio di domenica sera dopo.

Ieri ad essere particolarmente colpito è stato l’ospedale Civile “Santi Antonio e Biagio”: la Protezione Civile è entrata in azione con tre motopompe e una ventina di volontari a causa di allagamenti nei seminterrati e nelle camere mortuarie della struttura ospedaliera.

Sempre ieri si erano verificati problemi ai tetti dell’Ospedale e diversi pazienti hanno denunciato perdite e infiltrazioni anche in alcuni reparti.

In città, inoltre, tra i luoghi più segnati il Giardino Botanico comunale ‘Dina Bellotti’, parco Italia, dove metà del patrimonio arboreo è caduto, e piazza Genova dove sono precipitati al suolo due alberi, tra cui un cedro del Libano, e dove i giardini sono stati invasi dai detriti provenienti dalle coperture divelte dei palazzi limitrofi.

Un platano monumentale, in Cittadella, è stato fortemente segnato dal maltempo e per questa ragione ieri sera l’appuntamento “Cinema sotto le Stelle” era stato sospeso così come per tutta la settimana. Danni, tra sabato e domenica, si sono registrati anche in via Dante, agli Orti , in particolare in viale Milite ignoto, e al quartiere Cristo. Non c’è stata, comunque, una zona di Alessandria uscita indenne dalla tempesta, sobborghi compresi. Molti danni anche alle recinzioni, alle coperture, ai semafori e ai pali della luce.

Danni anche nei paesi limitrofi come la Fraschetta, Villa del Foro, Valle San Bartolomeo, Casalbagliano, Mandrogne.

Oggi, nel capoluogo, lavoreranno dodici squadre di tecnici e operai per analizzare le piante cittadine. Solo sabato sera oltre 100 gli arbusti caduti o danneggiati ma il numero è del tutto provvisorio visto che a quel bilancio si deve ancora aggiungere il resoconto della giornata di ieri.

L’amministrazione comunale ha, intanto, iniziato a produrre la documentazione per richiedere lo stato di calamità.