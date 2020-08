Arrestati a Nizza Monferrato i due presunti autori dell’omicidio di un commerciante di Sanremo

Nizza Monferrato – Risiederebbero nel sud della provincia di Asti i due rapinatori-omicidi accusati di aver ucciso, sabato notte, a Sanremo Luciano Amoretti, 76 anni, commerciante di orologi. L’uomo è stato massacrato di botte e finito a colpi di martello.

Proprio l’arma usata per ucciderlo insieme a due cellulari frantumati sono stati ritrovati stamane sulle sponde del fiume Belbo, nel tratto che attraversa Nizza, da una squadra di ricerca formata da poliziotti delle Squadre Mobili di Imperia, Asti e del Commissariato di Sanremo insieme a Vigili del Fuoco e ad alcuni volontari esperti di utilizzo del metal detector. Tutto è stato imbustato e repertato dalla Polizia Scientifica.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli della rapina finita nel sangue, né i nomi dei rapitori. Si attende un comunicato ufficiale dalla Polizia di Sanremo.