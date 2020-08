Da For-Al Casale M.to: giovedì 6 agosto presentate le new start up

Giovedì 6 agosto alle ore 10 nei locali dell’agenzia formativa Baronino del For.Al di Casale si terrà la presentazione delle new start up che hanno superato le selezioni nell’ambito del progetto “CasaleSì Start-Up In Monferrato” promosso dall’agenzia formativa For.Al e dall’associazione Job Academy, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, il prezioso contributo della Camera di Commercio di Alessandria e la collaborazione con Confartigianato Alessandria. La presentazione delle new start-up che hanno superato le selezioni avverrà alla presenza delle autorità e del personale dell’agenzia formativa. “Sono state selezionate le idee più interessanti, innovative e utili per lo sviluppo del nostro territorio – dichiara Patrizia Melanti (nella foto), direttrice dell’agenzia formativa Baronino del For.Al di Casale Monferrato – e siamo fiduciosi che ogni candidato realizzerà la propria start-up anche grazie alla formazione e al nostro accompagnamento”. CasaleSì è un incubatore digitale che si pone l’obiettivo di stimolare la creazione di impresa e creare valore nel territorio promuovendo la valorizzazione dei talenti, attraverso la creazione di un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani supportandoli nella realizzazione delle proprie idee imprenditoriali. L’incubatore offrirà al neo imprenditore un percorso completo, che parte dalla definizione del modello di business e del piano industriale sino all’accompagnamento dell’impresa nei suoi primi sei mesi di vita.