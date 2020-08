Furto alla farmacia di Portacomaro Stazione approfittando del nubifragio

Portacomaro – Brutta sorpresa, stamane, per la dottoressa Dalcielo alla riapertura della farmacia che porta il suo nome in frazione Portacomaro Stazione, nell’astigiano. La porta di ingresso presentava gli evidenti segni di sfondamento e dentro si poteva tracciare tutto il percorso fatto dai ladri alla ricerca di denaro e altro.

I danni sono ancora in via di quantificazione.

Sicuramente il furto è avvenuto durante il forte temporale che ieri si è abbattuto su tutta la zona. Secondo le prime indiscrezioni sembra che i ladri si siano appostati dietro alla farmacia e abbiano aspettato il momento buono, coperti dalla confusione del nubifragio, per agire.