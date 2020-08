Greta Thumberg sa tutto, perfino sul Covid19

Red – Visto che la bufala sul clima non incanta più nessuno che abbia un cervello, ora Greta Thunberg da attivista ambientale si è trasformata in esperta virologa sul Covid19. Un paio di mesi fa è stata invitata in un dibattito pubblico organizzato dalla CNN sul coronavirus insieme a scienziati, professori ed esperti. L’intervento della 17enne ha dato il via a dibattiti, polemiche e sarcasmo via social negli Stati Uniti, e non solo. Il programma, chiamato “Coronavirus: fatti e paure”, trasmesso giovedì 14 maggio, ha suscitato non poche polemiche e sarcasmo oltre Atlantico: i conservatori vicini a Donald Trump hanno approfittato di questa situazione per screditare facilmente la CNN, la cui linea editoriale è notoriamente avversa al presidente in carica; sul fronte dei democratici, invece, c’è stato un imbarazzato silenzio.