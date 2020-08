Living it up: un gioiello musicale di Franco Micalizzi con I’m Erika

di Sonia Oliva – È in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali, Living it up, il singolo d’esordio di I’m Erika, un brano scritto da Valentina Ducros e composto e arrangiato da Franco Micalizzi (nella foto a destra) con un concetto intramontabile: quanto è bello “spassarsela” con la musica. La canzone è, infatti, una vera esplosione di entusiasmo. Ascoltandola è impossibile non muoversi a tempo di musica.

“Ho scelto di presentare questo brano, che anticipa l’uscita del mio primo album, perché mi sono trovata perfettamente – spiega la cantante – sia nel sound frizzante ed energico, che nelle parole del testo. Inizialmente la canzone si intitolava Jazzy Groove e venendo da ascolti di musica jazz, funk e soul, ne sono stata subito colpita. Oltretutto, nel testo si citano alcuni artisti con cui sono cresciuta artisticamente come Chet Baker, Dizzie Gillespie e la mia adorata Ella Fitzgerald, per cui cantarlo mi ha fatto sentire subito a casa”.

Erika Croce in arte I’m Erica è nata a Foggia nel 1986 dove ha cominciato a studiare da autodidatta per poi perfezionarsi con Valentina Ducros.

Ha frequentato seminari per apprendere le principali tecniche di canto come, ad esempio, Vocal Power con Elizabeth Howard (la vocal coach di Sting) e S.L.S. Speech Level Singing.

Oltre a 15 anni di esperienza tra concerti, eventi, festival ha anche una specializzazione nell’interpretazione dei repertori soul, funk e Jazz.

Nel 2013 ha duettato con Ron alla manifestazione Comics For Africa e, nello stesso anno, ha tenuto un concerto al Solo Bar di Camden Town a Londra.

L’anno successivo si è classificata seconda al Troisi Musical Festival e, dal 2018, insegna canto moderno in diverse scuole di Roma e provincia.

I’m Erika è grandissima fan di Amy Winehouse e, attualmente, sta lavorando per preparare un omaggio alla musica della cantautrice britannica, scomparsa a Londra nel 2011.

“Living it up” è un brano tipicamente funk, parente stretto anche del genere “fusion” con uno spirito molto positivo, che invita al ballo e al movimento. La festa comincia…”, interviene il compositore Micalizzi. Buona estate, a tempo di musica.