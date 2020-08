Maltempo, oltre ad Alessandria gravemente colpiti anche vercellese, astigiano e cuneese

Week end di interventi, a causa della violentissima ondata di maltempo, per Vigili del Fuoco e volontari del Coordinamento della Protezione Civile impegnati in buona parte del Piemonte.

Nell’astigiano ancora in corso, da parte dei Vigili del Fuoco, molti interventi che nella notte non sono terminati o che, a causa del buio, non potevano essere perfezionati. In particolare una squadra è intervenuta a Refrancore per il crollo di un muro di contenimento all’interno di un cortile che ha provocato la rottura di una tubatura del gas. Zona in sicurezza anche con l’intervento dei tecnici della società energetica. A Moncalvo, sferzata dal vento sabato sera, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in strada Rocca Galera per un grande albero caduto sul tetto di una casa. E’ stato necessario ricorrere ad un cestello per tagliare i rami e rimuovere tutte le parti pericolanti per scongiurare danni alle persone a terra.

Già sabato sera, soprattutto nella zona di Moncalvo, vi è stato un dispiegamento imponente di squadre per riaprire le strade chiuse dagli alberi abbattuti dal vento oppure ingombre da tegole, tetti, lastre e altro sradicato dalle coperture, per rimediare agli ingenti danni da acqua e per ripristinare la corrente elettrica in numerosi centri abitati.

Se il temporale di sabato sera ha colpito soprattutto la fascia nord est della provincia, finendo poi di scaricare tutta la sua potenza su Alessandria, ieri sera la cella temporalesca ha raggiunto tutta la provincia.

In città l’intervento più importante è stato quello in via Fratelli Rosselli per un secolare platano crollato sulle auto in sosta, un furgone e sei autovetture, tutte completamente schiacciate dal fusto.

Nel sud astigiano si è registrata grandine in numerose zone viticole, provocando danni ingenti visto il momento di maturazione nelle vigne.

E di nuovo particolarmente martoriata la zona di Castell’Alfero, Portacomaro e dintorni dove si è registrata una “bomba d’acqua” che ha trasformato le strade in torrenti, ha allagato campi, cortili e provocato ingenti danni alle numerose attività produttive della zona industriale.

Nel vercellese temporali e forte vento, nella serata di sabato, hanno causato danni nella zona della Bassa tra Ronsecco, Trino e Motta de’ Conti. Richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la caduta di alberi e pali telefonici che hanno colpito anche auto.

Ieri mattina squadre dei vigili del fuoco della sede di Vercelli, supportate dalle squadre volontarie di Santhià e di Trino, hanno rimosso rami, tronchi e pali che occupavano la sede stradale permettendo di liberare alcuni automobilisti rimasti bloccati. Come ad esempio sulla provinciale tra Caresana e Stroppiana.

Le operazioni sono terminate verso mezzanotte. Intervenute anche le forze dell’ordine.

In provincia di Cuneo, se pur i disagi siano stati limitati agli alberi caduti lungo le strade soprattutto nella zona di Garessio, Santo Stefano Belbo, Chiusa Pesio e Peveragno, vigili del fuoco e corpo Aib Piemonte sono stati impegnati tutta la notte di sabato e anche ieri mattina.

Danni ingenti, in particolare, nelle frazioni San Bartolomeo e Vigna di Chiusa Pesio: alberi caduti sulla strada principale, pensiline e tetti in lamiera portati via da quella che sarebbe stata una vera e propria tomba d’aria, e un cavo elettrico tagliato con conseguente interruzione di corrente.

Meno colpite dalla furia del maltempo sono state le zone del biellese, novarese, torinese e verbano dove non si sono verificati danni particolarmente gravi.