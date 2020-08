Alessandria, dopo la tempesta la conta dei danni: molti tetti distrutti erano pieni d’amianto

Alessandria – Dopo la tempesta di sabato e domenica adesso in città è tempo della conta dei danni. E c’è un problema certo non di poco conto: l’amianto dei tetti che sono volati via sabato notte. Ieri pomeriggio in un incontro tra amministrazione comunale e Amag ambiente si è parlato anche di questo, che non sarà un problema di immediata soluzione.

Molte abitazioni sono, infatti, antecedenti agli anni ’90 con la zona più colpita che è stata piazza Genova.

Anche l’ospedale civile ha subìto danni notevoli: una decina di pazienti sono stati trasferiti alla Città di Alessandria e ad Asti. La situazione domenica è peggiorata all’ottavo piano, dove c’erano già infiltrazioni, anche nel blocco operatorio.

Ma il conteggio dei danni in città è davvero ancora difficile da fare: i privati sono alle prese con i danni molto ingenti ai tetti, gli alberi caduti e la loro rimozione, ci sono strade come via Bellini agli Orti, che sono state bloccate per la caduta di piante, e poi i danni alle auto, sempre per la caduta di rami o come in via Giulio Claro per quella dei mattoni.

Come spiegato da Giovanni Barosini, assessore ai Lavori Pubblici: “Per la rimozione di tronchi abbiamo al lavoro più di dieci squadrette. Poi dovremo avviare un’indagine su tutto il patrimonio arboreo, più di 15 mila piante, per verifiche approfondite sulla staticità. Certo il costo sarà rilevante. Per ora comunque per stoccare tutto il materiale rimosso abbiamo chiesto al demanio di poter utilizzare una parte di viale Milite Ignoto. Non possiamo però farla depositare ai privati, perché non possono esserci materiali inquinanti, ma solo legname. I cittadini devono accordarsi con l’Amag”.

In Comune si segnalano poi i danni alle scuole. In tutto i danni stimati sarebbero di due o tre milioni di euro. Nel centro città ci sono alcuni uffici ancora chiusi, come la sede della Bnl, dove è crollato un controsoffitto. Danni anche a locali pubblici come La Ghiottosa, il primo drive in di pizza e farinata, che ha dovuto chiudere per i danni al tetto.

Delle 1500 utenze senza energia elettrica ancora ieri molti non avevano risolto il problema e a tutto questo si è poi aggiunto l’allagamento delle strade per i tombini ostruiti, problema ormai atavico ad Alessandria. Problemi di allagamenti segnalati anche in Pista dove ci sono lavori per il teleriscaldamento.