Avviso orale per una giovane rumena che chiedeva l’elemosina nelle ore più calde in pieno sole con in braccio un neonato

Alessandria – Il Questore di Alessandria ha emesso un avviso orale nei confronti di una giovane rumena, residente in provincia. Nell’ultimo fine settimana la donna, 24 anni, pluripregiudicata, è stata sorpresa mentre chiedeva l’elemosina tenendo in braccio un bambino appena nato, mettendone a repentaglio la salute viste le alte temperature.

Nei confronti della ragazza è stato emesso anche un avviso di avvio del procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio dal Comune di Serravalle Scrivia dove la ventiquattrenne, lo scorso 20 luglio, si era resa responsabile del reato di furto aggravato e, per questa ragione, era stata denunciata dai Carabinieri di Arquata Scrivia.