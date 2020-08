Cammina sui binari interrompendo la circolazione dei treni, denunciato

Arquata Scrivia – Un trentanovenne algerino senza fissa dimora è stato denunciato dalla Polfer di Novi Ligure per turbativa e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, nella stazione ferroviaria di Arquata Scrivia, aveva infatti iniziato a camminare lungo i binari causando l’interruzione della circolazione sulla tratta Alessandria-Genova per 35 minuti. Bloccato dagli agenti e accompagnato negli uffici della Polfer per l’identificazione, il trentanovenne è risultato anche inottemperante all’Ordine del Questore di Torino di abbandonare il territorio nazionale.