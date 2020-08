Cit, i Comuni consorziati faranno da garanti in attesa dell’arrivo dei privati

Novi Ligure – Domani sarà una giornata cruciale per il Cit, il Consorzio Intercomunale dei Trasporti, di Novi Ligure. Alle 10 ad Alessandria, in Prefettura, si attende che l’intervento prefettizio possa indurre le amministrazioni che ancora non lo hanno fatto a versare il dovuto, facendo in modo che non ci siano problemi per il pagamento dello stipendio e della quattordicesima del personale. La direzione intanto ha presentato a tutti i soci il nuovo piano industriale che prevede diverse possibilità di pagamento.

L’ipotesi più percorribile appare la ricostituzione parziale del capitale con il rilascio della fideiussione, da parte dei Comuni, per i finanziamenti riguardanti l’acquisto dei nuovi mezzi. Ciò significa che saranno i Comuni a dare la garanzia per permettere al Cit di acquistare i bus al fine di portare l’azienda a una situazione accessibile al privato per il suo prossimo ingresso.

Attualmente sono solo 6 i Comuni ad aver pagato: Tassarolo, Pasturana, Mornese, San Cristoforo Voltaggio e Borghetto Borbera. Circa il 10% delle quote totali. Novi, Comune capofila, possiede il 35% delle azioni.

“Finora la maggior parte dei comuni ha fatto “melina” ma ora sarà il prefetto a pronunciarsi e a definire quale sarà il futuro dell’azienda, almeno sino a quando non si indirà la gara d’appalto per l’ingresso del socio privato. Un’attesa che comunque ha danneggiato e sta danneggiando il Cit” il commento dell’amministratore delegato del Cit Mazzarello.

All’incontro in prefettura parteciperanno anche i rappresentanti dell’assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari dell’Agenzia della mobilità.