Domani si corre la Milano-Torino, la classica più antica del ciclismo che toccherà anche la provincia di Alessandria

Milano – È la classica internazionale di ciclismo più antica del mondo. È la Milano-Torino, nata nel 1876, all’epoca corsero solo otto temerari, e che si terrà domani nella sua 101° edizione.

La kermesse, nel corso del tempo, ha spesso cambiato caratteristiche come quest’anno: non più una prova per scalatori, com’era diventata negli ultimi anni con finale sulla Collina di Superga e traguardo proprio sotto la Basilica, ma una corsa per velocisti, da Mesero – nell’hinterland milanese – a Stupinigi, con rettilineo finale davanti alla Palazzina di Caccia, dopo 198 km pianeggianti (tranne alcuni saliscendi nel Monferrato) per un probabile epilogo in volata.

Dopo il via dalla periferia di Milano, i corridori entreranno in Piemonte attraversando il Po ed entrando in provincia di Alessandria appena sopra Valenza toccando anche Giarole, Mirabello, Fubine e Altavilla. A Montemagno entreranno nell’Astigiano, passando per il capoluogo e uscendo a Villanova. In provincia di Torino saranno invece attraversate le località di Poirino, Casanova, Carmagnola, Carignano, La Loggia, Nichelino e infine Stupinigi.

Il cambiamento delle caratteristiche altimetriche è legato alla nuova collocazione nel calendario rivoluzionato dal coronavirus, che ha anticipato la Milano-Torino dall’autunno all’estate e appena prima della Milano-Sanremo, in programma sabato. Per questo gli organizzatori della Rcs Sport l’hanno trasformata in un ideale test in vista della Classicissima che si correrà appena tre giorni dopo.

Domani al via della Milano-Torino, nelle 23 squadre di 7 corridori ciascuna, ci saranno tanti sprinter pretendenti alla Sanremo, come Ewan, Gaviria, Sam Bennett, Bouhanni e Demare, ma anche big come Sagan, Van Aert e anche Vincenzo Nibali, ieri fra i protagonisti del Trittico Regione Lombardia da Legnano a Varese.

Nel suo albo d’oro la Milano-Torino vanta nomi di stranieri come Kubler, Poblet, De Vlaeminck, Sorensen, Jalabert, Contador, Pinot, Uran e dagli italiani Gerbi, Girardengo (5 volte), Magni, Balmamion, Bitossi, Motta, Saronni, Moser, Bugno, Bartoli, Ulissi e Rosa.

Non riuscirono, invece, mai a conquistarla i due più grandi campioni di sempre: Fausto Coppi ed Eddy.