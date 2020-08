Due potenti esplosioni a Beirut: i morti sono almeno 10, tra i feriti anche un militare italiano

Forse coinvolta una fabbrica di fuochi d’artificio. L’onda d’urto ha mandato in frantumi i vetri e fatto saltare le porte degli edifici per un raggio di diversi chilometri. Lo Stato maggiore della Difesa ha spiegato in una nota che “un militare italiano del contingente ha riportato lievi ferite. È stato lo stesso militare a informare direttamente i familiari sul suo stato di salute”

Beirut (Libano) Agi – Due potenti esplosioni, una dopo l’altra, probabilmente in un magazzino di fuochi d’artificio nel porto, hanno sconvolto la capitale libanese Beirut. Decine, forse centinaia, di persone sono rimaste ferite. Per ora i morti sono 10. Coinvolto anche un team della missione Unifil. Lo conferma lo Stato maggiore della Difesa, spiegando che “un militare italiano del contingente ha riportato lievi ferite. È stato lo stesso militare a informare direttamente i familiari sul suo stato di salute”.

“Sul posto – continua la nota – in stretto coordinamento con le forze di sicurezza libanesi, sono intervenuti i soccorsi del Sector West di Unifil che stanno provvedendo all’evacuazione del personale. Sono in corso gli accertamenti da parte di Unifil e delle forze di sicurezza libanesi per accertare la dinamica dell’accaduto”

Alcuni feriti sono rimasti intrappolate sotto le macerie di edifici circostanti abbattuti dalla deflagrazione: secondo l’agenzia turca Anadolou, è interamente crollato un edificio di tre piani. L’onda d’urto ha mandato in frantumi i vetri e fatto saltare le porte degli edifici per un raggio di diversi chilometri. Alcuni distretti sono rimasti senza elettricità. Danneggiato centinaia di edifici tra i quali anche il Palazzo Baabda, residenza del presidente, e diverse ambasciate tra cui quelle di Russia e Kazakistan.

A essere pesantemente colpito è stato il distretto commerciale di Hamra dove interi negozi sono stati completamente distrutti, finestre infrante e molte macchine danneggiate. Tante persone, insanguinate, si sono affollate fuori dal Clemenceau Medical Center.

Un’enorme nuvola di fumo nero ha inghiottito l’intera area portuale. Sui social si moltiplicano le immagini dell’esplosione avvenuta nel periodo della peggiore crisi economica degli ultimi decenni, che ha lasciato quasi la metà della popolazione in povertà; e in un momento in cui gli ospedali sono già messi a dura prova per la pandemia da nuovo coronavirus.

L’economia del Libano è crollata negli ultimi mesi, con la valuta locale in calo vertiginoso sul dollaro, le imprese che chiudono in massa e la povertà che sale allo stesso ritmo allarmante della disoccupazione.

Inoltre l’incidente è avvenuto nelle delicate ore in cui il Paese attende il verdetto sull’omicidio, del 2005, dell’ex premier libanese Rafic Hariri, ucciso in un attacco con camion bomba.