La moglie uccide a coltellate il cane che aveva morso il marito

Castelletto Cervo – È destinato certamente a scatenare numerose discussioni il fatto avvenuto nel biellese, a Castelletto Cervo, dove un dogo argentino è stato ucciso a coltellate dalla moglie del padrone di casa dopo che il marito era stato azzannato.

L’animale era arrivato solo da quattro giorni in quella abitazione, affidato ad una coppia che già possedeva un altro cane.

I due coniugi non sono riusciti ad essere esaurienti con i carabinieri intervenuti dopo il fatto, le loro dichiarazioni sono state concitate.

Secondo quanto ricostruito, il cane avrebbe improvvisamente e senza apparente motivo aggredito l’uomo, mordendolo alle mani, per poi avventarsi anche sul cane di casa forse intervenuto in difesa del padrone. Il fatto si sarebbe verificato in cucina e la donna, presa dal panico avrebbe afferrato un coltello e colpito con due fendenti l’animale rimasto a terra agonizzante. Subito dopo la coppia ha chiamato i sanitari del 118, i carabinieri e il servizio veterinario. Al loro arrivo il cane era già morto. Il marito e la moglie sotto shock sono stati quindi trasportati al pronto soccorso, dove sono state medicate le ferite dovute ai morsi che si sono poi rivelate meno gravi di quanto apparso in un primo momento. Starà ora ai militari dell’Arma verificare la provenienza dello sfortunato dogo e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.