L’Isola Gallinara venduta a un magnate ucraino per dieci milioni di euro

Novara – L’isola Gallinara, situata sulla costa ligure tra Albenga e Alassio, è stata venduta per oltre 10 milioni di euro a un ricco uomo d’affari ucraino, Olexandr Boguslayev, 42 anni. A vendere sono stati nove gruppi di famiglie piemontesi e liguri che per oltre 40 anni l’hanno posseduta in comproprietà. Le loro abitazioni in cima all’isola, appartenuta per secoli alla Chiesa, sono state acquistate separatamente da Boguslayev, figlio dell’ingegnere capo di Motor sich, una delle più grandi case produttrici di motori per aerei ed elicotteri del mondo, per diversi milioni di euro.

Un “pezzetto” dell’isola era anche di proprietà della famiglia Mogna, novarese, che possedeva il 9% della quote della srl proprietaria.

Negli anni scorsi il presidente di Gallinaria era Giovanni Mogna, mancato nel novembre 2017 all’età di 67 anni dopo avere raccolto l’eredità del nonno Alfonso e del padre Mario nel settore della microbiologia. L’imprenditore era titolare della Probiotical, azienda leader nella ricerca e nella produzione di mircorganismi probiotici creata nell ’85 dal laboratorio Alce. Nel ’95 Mogna era stato nominato Cavaliere della Repubblica e nel 2010 Novarese dell’anno. Quell’anno era anche in pieno confronto con il Comune di Albenga, che spingeva per autorizzare l’accesso dei turisti all’isola. I proprietari erano d’accordo, ma con numeri contenuti. Anche la Soprintendenza auspicava un limite e la battaglia non si è mai risolta.

Vera, una delle due figlie di Mogna, è l’attuale amministratore delegato dell’impresa novarese.

È da fine Anni ’70 che la riserva naturale di 11 ettari apparteneva al gruppo di nove famiglie piemontesi e liguri riunite in Gallinaria, tra le altre, gli Stroppiana di Cuneo, proprietari della Mondo, la multinazionale specializzata in pavimentazioni sportive, palloni e giocattoli. L’isola deve il suo nome alle galline selvatiche che la popolavano in passato, come riportano Catone e Varrone. È stata rifugio di San Martino di Tours nel IV secolo e sede di una potente abbazia. A metà ‘800 fu rilevata da un banchiere di Imperia e durante la Seconda guerra mondiale occupata dai tedeschi, che scavarono gallerie per nascondere armi ed esplosivi. Appena finito il conflitto, nel ’47, a 100 metri dall’isola avvenne una delle più gravi tragedie del mare in Italia: la motonave Annamaria, carica di bambini milanesi in escursione, urtò un palo che sosteneva lo scarico delle fogne inabissandosi e provocando la morte di 48 persone. Poi arrivò l’industriale genovese Riccardo Diana, che acquistò la Gallinara nel ’60 e trasformò il suo unico approdo tra le rocce in un porticciolo. Pur non essendo accessibile ai turisti, ancora oggi l’isola è meta di diportisti e sub. Ci vivono il custode e molti gabbiani reali. Stato, Regione e Comune di Albenga avrebbero però diritto di prelazione.

Da parte sua il sindaco Riccardo Tomatis avverte che ci si sta attivando “per esaminare tutti gli aspetti procedurali della vendita. L’isola è un’area di massima conservazione, quindi non può essere oggetto di speculazioni edilizie”.

Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia, propone “un intervento tempestivo della Regione per fermarla. L’ente dia supporto al Comune affinché possa esercitare al più presto il diritto di prelazione. È un’occasione unica per fermare questa operazione immobiliare e preservare l’isola”.