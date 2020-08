Per affrontare l’emergenza casa Biella si affida al “social housing”

Biella – Per rispondere all’emergenza casa del territorio a Biella sono in arrivo diciannove nuovi alloggi. A renderlo possibile è il perfezionamento della vendita da parte della società biellese Isi Costruzioni generali Srl della sua palazzina in via Pajetta al civico 22, angolo via Mombarone, a Investire Sgr, operatore indipendente del risparmio gestito specializzato nella valorizzazione di portafogli immobiliari in differenti settori di mercato.

L’intervento rientra in un’iniziativa di housing sociale, ed è volto a fornire una risposta ai disagi abitativi riscontrati nel Biellese dalle fasce di popolazione che non hanno accesso al libero mercato delle locazioni ma con redditi superiori a quelli che danno diritto alle assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica, la cosiddetta “fascia grigia”. Il progetto vale circa 2, 5 milioni di euro, e prevede la cessione in affitto dei 19 alloggi che sono stati ricavati nella palazzina, con relative cantine e autorimesse, nonché 11 posti auto al piano seminterrato, a canone calmierato per 15 anni. In particolare, Investire Sgr opera tramite il Fondo Fasp, Fondo abitare sostenibile Piemonte, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti, attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare con una quota del 66% e dalle fondazioni di origine bancaria del Piemonte tra le quali c’è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Non è infatti un caso che lo stesso progetto fosse stato presentato nell’ottobre del 2018 nell’ambito del convegno promosso dalla Fondazione dal titolo “Educare e abitare: 4, 6 milioni di euro per un territorio” che si era svolto a palazzo Gromo Losa alla presenza del Presidente di Fondazione Cariplo e Acri, Giuseppe Guzzetti.

Al 30 giugno, il patrimonio immobiliare del Fondo è rappresentato da altre sette iniziative nel territorio piemontese: un immobile a Torino con 36 appartamenti in locazione, un altro a Torino Falchera dove ne saranno ricavati altri 320, un’iniziativa ad Alba che conta invece 38 alloggi, un’altra a Orbassano da 78, una ad Asti per 36, tutte destinate alla locazione a lungo termine a canone calmierato, e Cascina Fossata a Torino, una residenza collettiva temporanea di 104 appartamenti, un hotel di 55 camere e all’interno delle sue corti un’attività legata alla ristorazione. In ultimo l’ex villaggio olimpico a Torino, da riqualificare a residenza temporanea per city users.