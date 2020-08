Prima è fermato per oltraggio e danneggiamento poi ruba il tablet al Capotreno

Novi Ligure – Oltraggio a pubblico ufficiale, vilipendio e danneggiamento, con queste accuse la Polfer di Novi Ligure avevano denunciato, in un primo momento, un ventiseienne marocchino, senza fissa dimora. Gli agenti erano intervenuti su richiesta del Capotreno dopo che il giovane si era rinchiuso nel bagno del treno nel tentativo di evitare di venir fatto scendere poiché privo di biglietto.

All’arrivo dei poliziotti il giovane aveva iniziato subito a innervosirsi iniziando una contestazione a tratti anche violenta nei confronti degli agenti ed iniziando ad avere atteggiamenti di autolesionismo dando testate al vetro antisfondamento presente nell’ufficio della Polfer. Anche per questo era stato richiesto l’intervento dei sanitari. Trasportato nell’ospedale cittadino, il ventiseienne ha poi danneggiato alcuni arredi cercando di fuggire da una finestra venendo poi ricoverato d’urgenza.

Dopo essere stato dimesso, il ragazzo, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e per questo posto a disposizione dell’ufficio Immigrazione, era stato ritrovato nuovamente a bordo di un treno dove si era reso responsabile di aggressione e rapina ai danni di un Capotreno a cui ha sottratto il tablet. A fermarlo e identificarlo è stata sempre dalla Polfer di Novi Ligure venendo arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Visto che per l’accaduto il treno veniva soppresso ed i viaggiatori trasbordati su altro convoglio, il soggetto veniva denunciato anche per interruzione di pubblico servizio.