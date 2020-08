Tra Prasco ed Acqui autobus in sostituzione dei treni, l’ennesima tegola per i pendolari della Acqui-Ovada-Genova

Acqui Terme – Continuano i disagi per i pendolari della linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova. Da ieri, infatti, si è aggiunta un’altra zavorra: Rfi ha avviato i lavori per sistemare un ponte danneggiato a Visone e, fino al 30 agosto, il tratto della linea tra Prasco e Acqui sarà coperto da autobus sostitutivi: i convogli partiranno e arriveranno a Prasco. Ma il debutto non è andato benissimo. Anzi. La novità ha portato con sé assestamenti d’orario che, ieri, hanno fatto perdere il treno a diversi pendolari.

“È il solito problema di comunicazione – dice Alessandra Rapetti, del comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba – le locandine con gli orari in genere non sono appese in stazione e, a parte ad Acqui, è sparito il servizio biglietteria su tutta la linea: non c’è nessun funzionario con cui rapportarsi. Anche il servizio Crm, che una volta forniva informazioni tempestive, è di fatto stato sostituito da un call center centralizzato. Nella tabella oraria con le variazioni dovute ai lavori tra Acqui e Prasco è indicato un fantomatico bus che partirebbe alle 5,20 da Acqui per essere a Genova alle 7,15 ma di cui, in realtà, non c’è stata traccia, con persone che sono rimaste in stazione ad aspettarlo invano. Senza contare che il treno successivo delle 6 ha accumulato 20 minuti di ritardo”.