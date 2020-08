Un governo di inetti ci sta portando alla rovina ma non bisogna mollare

Giancarlo Marcotti – al quale ogni tanto ci premettiamo di prendere in prestito un video – fa un’analisi perfetta come sempre dell’attuale situazione italiana. Sembra che il governo di Giuseppe Conte stia usando i migranti come una gabbia per limitare la nostra libertà. Gli sbarchi, da gennaio ad oggi, sono stati circa 15.000, il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso quando al governo c’era la Lega. Questo fatto comporta problemi di ordine pubblico e sanitario. Molti sono i migranti infetti. A Lampedusa sono ormai di più i migranti che i residenti. In Italia sono già 600.000 i posti di lavoro persi. Un disastro. Stiamo vivendo un brutto momento. Fratelli, manteniamo la calma, dobbiamo resistere. Viva l’Italia.