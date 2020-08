Borgosesia, in macchina con l’hashish: una segnalazione e una denuncia

Borgosesia – Scoperti con una dose di hashish: scattano una segnalazione e una denuncia, con conseguente sequestro del veicolo.

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia stradale di Varallo Sesia ha fermato, in piazza Cavour a Borgosesia, un autocarro condotto da un trentenne di Sostegno, nel biellese, già pregiudicato. Insieme a lui c’era una ragazza di 19 anni del biellese.

I due, fermati dai poliziotti, sono apparsi subito agitati: gli operatori hanno trovato in possesso della ragazza una modica quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la ragazza segnalata alla Prefettura di Biella.

Il conducente si è invece rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici per stabilire se avesse fatto uso dello stupefacente ed è stato quindi denunciato come conseguenza del rifiuto. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la successiva confisca.