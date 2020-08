Casale, morto l’ex sindacalista ed esponente Pd Giuseppe Marini

Casale Monferrato – Si è spento all’età di 77 anni Giuseppe Marini, ex sindacalista ed esponente del Pd casalese nonché marito della consigliera comunale Rita Schipani in carica durante il mandato di Palazzetti. Marini era stato anche Presidente della circoscrizione Valentino e Consigliere comunale.

Appassionato di arte, era socio del circolo Ravasenga. Lascia la moglie e i figli Filippo e Susanna. Aveva uno zio religioso nei Camilliani.

Fra i messaggio di cordoglio quello dell’ex parlamentare e ora consigliere comunale del Partito Democratico Fabio Lavagno: “Ci ha lasciato Giuseppe Marini. Sindacalista, poi Presidente della circoscrizione “Valentino” e Consigliere comunale. Il sorriso e la disponibilità i suoi tratti distintivi. La passione per l’arte, nella quale si è a lungo cimentato all’interno del circolo Ravasenga, ha sempre accompagnato il suo impegno politico e civile, che ha coltivato con equilibrio e mitezza, pur nella convinzione dei propri principi. Il suo impegno non è venuto meno nel Partito Democratico sapendo assumere posizioni responsabili e avvedute anche in momenti difficili. Lo voglio ricordare sorridente dietro il banco della festa de l’Unità che gestiva con la moglie, Rita Schipani a cui, insieme a figli, Filippo e Susanna, va tutta la vicinanza in un momento tanto triste”.