Da Coldiretti Alessandria: DL Agosto, bonus ancora di salvezza

Contributi a fondo perduto per l’acquisto di prodotti agroalimentari 100% Made in Italy

“Anche in provincia di Alessandria plauso per il bonus ai ristoranti che utilizzano prodotti 100% tricolore per sostenere l’intera filiera agroalimentare nazionale dal campo alla tavola duramente colpita dalla crisi economica, del crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus”. È quanto afferma il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco nel commentare positivamente la misura prevista nell’ultima bozza del DL Agosto al fine di sostenere la ripresa del settore con contributi a fondo perduto a tutte le imprese di ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari 100% Made in Italy.

“Si tratta di una misura importante – aggiunge il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo – per garantire un’immediata iniezione di liquidità nel sistema e favorire i pagamenti delle prime settimane di riapertura che deve sostenere gli esercizi pubblici di ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del territorio: dal vino alla birra, dalla carne all’ortofrutta, ma anche salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco”.

A causa della pandemia, infatti, i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 40% secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea: in alcuni settori come quello vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato.

“Un duro colpo per l’economia, basti pensare che per mangiare fuori casa prima dell’emergenza Coronavirus la spesa degli italiani era pari ad 1/3 del totale dei consumi alimentari nazionali. A far calare le presenze oltre alla crisi economica e alla diffidenza è soprattutto la mancanza del turismo dall’estero: in provincia di Alessandria i turisti arrivavano, soprattutto, da Germania e Francia”, ha concluso Mauro Bianco.