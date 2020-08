Ex Embraco, incontro in prefettura con la sottosegretaria alla Sviluppo Economico Todde

Torino (Ansa) – È iniziato con un incontro ristretto tra la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il curatore fallimentare il tavolo ministeriale sulla ex Embraco, dopo il fallimento della Ventures.

“L’obiettivo del Ministero dello Sviluppo Economico – scrive la sottosegretaria su Facebook – è discutere al tavolo di tutti gli strumenti a oggi disponibili per tutelare le lavoratrici e i lavoratori. Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare 407 lavoratori e le loro famiglie”. Todde ringrazia nel post il prefetto di Torino, Claudio Palomba, e la sindaca Appendino per avere accettato di organizzare il tavolo in Prefettura.

Nell’incontro, al quale parteciperanno dopo anche i sindacati e i rappresentanti della Whirlpool, si discuteranno i prossimi passi da fare. Tra i temi da affrontare ci sono il ricorso alla cassa integrazione e la possibilità di utilizzare la parte residua del fondo di garanzia messo a disposizione da Whirlpool per la reindustrializzazione.