Ex operaio Michelin muore d’infarto sul sentiero a Pian del Re

Crissolo – Tragedia ieri a Pian del Re, vicino a Crissolo, nel cuneese. Un uomo di 69 anni, Teresio Margaria, è morto stroncato da un infarto mentre assieme ad un compagno di escursione stava imboccando il colle delle Traversette e il Buco di Viso.

L’uomo si è accasciato improvvisamente al suolo e l’amico ha dato subito l’allarme con l’applicazione per smartphone Georesq, sviluppata dal Soccorso alpino e installata sul telefono dei due escursionisti.

L’operatore del Soccorso alpino ha provato a ricontattare telefonicamente l’utente, ma la rete non era sufficiente a sostenere una chiamata, così ha mobilitato la squadra a terra e l’eliambulanza del 118.

Soltanto dopo qualche minuto il compagno di escursione di Margaria è riuscito a spostarsi più a valle, dove il segnale telefonico era stabile, e a effettuare la telefonata, spiegando che l’amico aveva accusato un malore lungo il sentiero.

Quando l’équipe sanitaria ha raggiunto il luogo dell’incidente, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, presumibilmente per motivi cardiaci. L’episodio, pur evidenziando l’importanza dell’app Georesq quale strumento utile per chi si avventura in montagna, rimarca purtroppo le lacune della rete telefonica cellulare nelle zone più alte delle vallate alpine.

Teresio Margaria, classe 1951, abitava in frazione Sant’Antonio di Piasco. Operaio Michelin in pensione, grande appassionato di montagna, lascia la moglie e tre figli. Faceva parte del consiglio di amministrazione della casa di riposo “Wild” di Piasco.