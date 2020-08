La situazione italiana è in ebollizione: ora scendono in campo gli 007

Il Copasir (Comitato PArlamentare per la SIcurezza della Repubblica) ha ufficialmente richiesto al primo ministro Giuseppe Conte gli atti secretati del governo

Roma – Il Copasir ha deciso di richiedere alla Presidenza del Consiglio la documentazione del Comitato tecnico scientifico relativa al coronavirus. Lo ha reso noto il presidente del Comitato parlamentare per Sicurezza della Repubblica, Volpi. Nella seduta di ieri il Comitato ha sentito il ministro dell’ Interno Luciana Lamorgese che “dopo la sua relazione si è confrontata sulle domande dei componenti, in particolare sulla tematica di eventuali tensioni sociali che potrebbero eventualmente verificarsi nell’ultimo periodo 2020 […]. Il Copasir ha altresí convenuto nella stessa seduta di richiedere alla Presidenza del Consiglio la documentazione del Comitato Tecnico Scientifico relativa al coronavirus”.

Questo è quanto si legge in una nota diffusa dal Presidente del Copasir, On. Raffaele Volpi (nella foto).

