Milano-Sanremo, deciso il tratto che passerà dall’alessandrino ma serve il nulla osta

Alessandria – Pare, finalmente, certo il percorso della Milano-Sanremo nella provincia di Alessandria. La classicissima di ciclismo, in programma sabato 8 agosto, ha avuto una serie di ipotesi per quanto concerne il passaggio nella zona del capoluogo piemontese: si era partiti da Valenza, San Salvatore, Castelletto, Alessandria poi ex statale 10 fino all’Astigiano, scartato per le condizioni del tratto Solero-Felizzano; poi l’ipotesi di arrivare al capoluogo scendendo dalla Colla, quindi Casalbagliano, Oviglio e Masio ma Alessandria si era opposta perché via Vecchia dei Bagliani è improponibile. Infine la soluzione: dopo Valmadonna ingresso in città da via Pavia, alla rotonda dell’Osterietta svolta verso la tangenziale e da qui Castellazzo per arrivare a Oviglio-Masio.

Dei cinque Comuni coinvolti, Valenza, Alessandria, Castellazzo, Oviglio, Masio, era quello alessandrino ad avanzare remore, soprattutto per il tratto di via Pavia.

Alla fine si è trovato un compromesso sulla domanda chiave: chi risponde nel caso di un incidente? Enti locali, sindaco di Alessandria e presidente della Provincia, hanno detto agli organizzatori: “Per il normale traffico veicolare le strade scelte sono agibili, per una corsa ciclistica di professionisti giudicate voi?”. Insomma si sono suddivise le responsabilità. Sarà comunque la Provincia a firmare l’autorizzazione: ieri era arrivato solo il nulla osta di Masio, gli altri si attendono oggi. Intanto l’amministrazione provinciale ha inviato i cantonieri per un sopralluogo.

Altra questione, e non da poco, è la viabilità: in città, con un organico dei vigili urbani ridotto al lumicino, è stato necessario richiamare tutto il personale reperibile considerando che non si possono sopprimere i normali quattro turni di pattuglia giornalieri. Cosa non facile, tra l’altro, considerano che si è in un periodo di vacanze e molti le avevano prenotate da mesi.

Senza contare i costi degli straordinari, ma per questi il Comune presenterà il conto a Rcs.

Oggi intanto transita in provincia la Milano-Torino, edizione 101: ingresso sempre dal ponte di ferro di Valenza, poi Giarole, Mirabello, Lu, Cuccaro, Altavilla. Sarà una specie di prova generale per sabato.