Morto in un incidente stradale Nereo Maghet, ex playmaker del Derthona Basket negli anni ’70

Tortona – Il Derthona e in generale il mondo del basket piange Nereo Maghet. L’ex play dei leoni di fine Anni ’70 è deceduto ieri a causa di un incidente stradale in provincia di Pordenone.

Nato a Cormons, vicino a Gorizia, 64 anni fa, aveva legato la sua carriera sportiva al Piemonte. Prima la Saclà Asti e poi il Torino nel ’74. Ma la sua più grande impresa è quella che porterà il Derthona dalla Serie D alla C nella statione 1976/’77.