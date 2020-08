Vercelli, novantenne investe con l’auto una donna sulle strisce pedonali e poi fugge: denunciato

Vercelli – Ne avrà per trenta giorni la donna investita lunedì pomeriggio sulle strisce pedonali, mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Piaggio e via Ariosto.

La signora, una quarantottenne vercellese, aveva battuto la testa sull’asfalto dopo essere stata travolta da un’auto che non si era fermata dopo l’investimento, avvenuto poco lontano dal luogo in cui poco più di un mese fa c’era stato un altro investimento di un ciclista. Ma in quell’occasione l’investitore si era fermato, stavolta, invece, l’uomo alla guida dell’auto, un novantenne, è fuggito. Motivazione: la paura, ha ammesso agli agenti della polizia locale che lo hanno individuato e gli hanno poi chiesto come era avvenuto l’incidente. Per lui sono scattate due denunce: una per aver provocato un incidente stradale con feriti e fuga e una per omissione di soccorso.

I vigili sono risaliti al responsabile grazie ai molti i testimoni: agli agenti della polizia municipale hanno dato elementi importanti come il modello e il colore dell’auto, una Punto blu, una descrizione del conducente e parte della targa. Sono stati trovati anche diversi riscontri come il motore dell’auto, ancora caldo e la carrozzeria con segni compatibili con l’investimento. L’uomo inizialmente ha negato ogni responsabilità e di essere passato con la sua auto nel luogo dell’incidente.

Poi, messo alle strette, ha confessato, ammettendo le sue responsabilità e giustificando il suo comportamento con la paura.