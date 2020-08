Coronavirus: per gli anziani delle case di riposo il lockdown proseguirà, forse, per tutto l’inverno

Alessandria – Il lockdown non è ancora finito. Perlomeno non per gli anziani delle case di riposo, come sostenuto dal professor Ferruccio Fazio, a capo della task force di esperti a cui la Regione Piemonte si è affidata per contrastare l’epidemia.

Dunque niente passeggiata in paese, niente caffè, niente acquisti, niente chiacchiere con altre persone.

La scelta finale, comunque, è demandata ai gestori delle Rsa. In particolare, ai direttori sanitari.

Un quadro pesante per gli ospiti delle strutture, appartenenti a molte/troppe tipologie. Tra questa, anche quella degli autosufficienti, da marzo vincolati nella loro mobilità: un vincolo che promette di protrarsi sine die.

“è terribile, lo so, soffro per questo. Ma il solo modo per prevenire il contagio, per evitare che il virus entri nelle case di riposo, è isolare gli anziani. In questo momento consentirne la mobilità sarebbe imprudente” le parole di del professor Fazio.

Che sulla durata del momento non si sbilancia: “ovviamente l’obiettivo è liberarli quanto prima, a ottobre faremo il punto”. Ma non è detto che basti: “Alla peggio, finché non sarà passato l’inverno. In ogni caso, noi forniamo un parere, poi spetterà alla Regione decidere”.

In realtà ad avere l’ultima parole saranno le Rsa come precisato dall’assessore Icardi: “Nel quadro di una pandemia globale, che in Europa torna ad assumere contorni preoccupanti, consentire la mobilità degli anziani è un rischio. L’esperienza che purtroppo abbiamo vissuto durante la fase acuta dell’epidemia ha insegnato l’importanza di preservare le residenze per anziani da ogni contagio in arrivo dall’esterno. Ad ogni modo: una volta preso atto del parere del professor Fazio, ci confronteremo con i nostri dirigenti”.

Parole destinate a far discutere.