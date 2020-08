Discarica di Sezzadio, il Tar ha accolto il ricorso della Riccoboni: “quella zona non ha le caratteristiche per essere classificata bosco”

Sezzadio – “Basta sfide legali, ho sempre ribadito la disponibilità a far verificare la serietà del lavoro che faremo a Sezzadio”. Commenta così Angelo Riccoboni, amministratore delegato dell’omonima azienda, il sì del Tribunale Amministrativo Regionale al ricorso che la stessa multinazionale aveva fatto contro l’ordinanza del Comune di Sezzadio. La giunta del sindaco Enzo Daniele aveva infatti ordinato alla Holding il ripristino di un’area ritenuta boschiva nella zona interessata dai lavori della discarica, lungo la strada per Castelnuovo Bormida.

Secondo il Tar, invece, quella zona “non ha le caratteristiche per essere classificata bosco” e anzi secondo i giudici quell’area il Comune l’avrebbe dovuta segnalare durante la conferenza dei servizi e non dopo.

Angelo Riccoboni ha sottolineato che “nel dispositivo della sentenza i giudici amministrativi hanno evidenziato sia che la tesi della presenza di un’area vincolata a bosco è stata prospettata dal Comune a posteriori ed al di fuori della conferenza di servizi (scelta proceduralmente già ampiamente discutibile), di fatto finendo per contraddire, senza neppure una opportuna partecipazione procedimentale della società ricorrente, gli esiti del procedimento già favorevolmente conclusosi per la ricorrente con la regolare partecipazione del Comune, sia, a proposito della perizia disposta dal tribunale per accertare se nella zona in oggetto esistesse o meno un bosco, che il verificatore ha quindi concluso in termini rigorosi e puntuali che, pur con una valutazione prudenziale e conservativa, la zona non ha le caratteristiche per essere classificata bosco”.

Critico, ovviamente, il primo cittadino di Sezzadio, Enzo Daniele: “Dal Tar non mi aspettavo nulla di diverso – dice il sindaco Enzo Daniele – visti i precedenti. La sentenza non scredita solo il Comune ma anche il lavoro dei carabinieri forestali”.