La Milano-Sanremo passerà anche da Alessandria, ecco le strade chiuse al traffico sabato 8 agosto

Alessandria – Dopo un lungo tira e molla, alla fine, l’autorizzazione è arrivata da tutti gli organi competenti. La Milano-Sanremo passerà anche per Alessandria.

Per questo la Prefettura ha adottato, oggi, l’ordinanza di chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, delle strade interessate dalla competizione, che si terrà sabato 8 agosto.

La circolazione dei veicoli sarà interdetta circa 30 minuti prima del passaggio del primo concorrente e per il tempo strettamente necessario al passaggio della corsa.

In provincia di Alessandria, la competizione, proveniente dalla Lombardia, interesserà le strade 494 dal Ponte sul Po a Valenza ad Alessandria (Valmadonna, Via Pavia, Via Porcellana), 10 (variante – Ponte sul Fiume Tanaro), 30 da Alessandria a Castellazzo Bormida, 240 da Castellazzo Bormida a Oviglio e 245 fino a Masio (località Abbazia), per poi dirigersi in provincia di Asti.