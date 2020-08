Alessandria Oggi è una voce “Liberal”, certificata dalla Fondazione Einaudi

In piena crisi di identità in questo mondo di squinternati abbiamo sentito la necessità di sottoporci ad un test messo a disposizione dalla Fondazione Einaudi per stabilire di quale tendenza politica siamo e, di conseguenza, quale area copra il nostro giornale.

Ed ecco il risultato: siamo liberal.

Ma chi è il liberale “Liberal”?

Tutta la differenza la fa la “e” finale. Ti definisci liberal o liberale di sinistra. Non vuoi confonderti con i conservatori. Ami la laicità e non ti piacciono i benpensanti. Difendi i diritti civili, credi nel progresso e sostieni di avere una spiccata sensibilità sociale. In campo economico, ritieni che lo Stato debba giocare un ruolo per assicurare a tutti uguali condizioni di partenza. Spesso ti trovi a disagio con i tuoi connazionali: li vorresti diversi, più colti, meno qualunquisti, più responsabili. Sei accusato di essere uno snob, uno che disprezza l’italiano medio. Vieni considerato troppo di destra dai tuoi amici di sinistra e troppo di sinistra dai tuoi amici di destra. Talvolta sei così elitario che ti sorprendi persino di avere degli amici.