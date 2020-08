Roma – La Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, ha definito oggi la composizione dei due gironi in vista del campionato 2020/21 di Serie A2 Old Wild West dove militano Derthona Basket e JB Monferrato.

Le due squadre della provincia sono state inserite nel Girone A del campionato insieme ad altre due piemontesi: Basket Torino e Pallacanestro Biella. Ci sarà spazio anche per una sfida affascinante come quella contro la Scaligera Verona. Saranno poi diversi i confronti che vedranno i Leoni di scena contro squadre lombarde, oltre agli appuntamenti in Sicilia contro Capo d’Orlando e Trapani.

Ecco la formazione del Girone A:

Pallacanestro Trapani, Derthona Basket, Bergamo Basket 2014, Urania Milano, Blu Basket Treviglio, Scaligera Basket Verona, Basket Torino, Ucc Orzinuovi, UCC Piacenza, Pallacanestro Biella, Pallacanestro Mantovana, Orlandina Basket, Amici Pall. Udine, JB Monferrato.

La Federazione ha, inoltre, svelato, sempre oggi, le date di svolgimento del torneo. La stagione regolare inizierà domenica 15 novembre 2020 e terminerà domenica 21 marzo 2021. La fase a orologio, in cui si disputeranno quattro ulteriori partite, prenderà il via domenica 28 marzo e si concluderà domenica 25 aprile 2021.