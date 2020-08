Cit, se il Consorzio fallisce rischio dissesto per il Comune di Novi?

Novi Ligure – Quale futuro per il Cit, il Consorzio Intercomunale Trasporti di Novi Ligure? Forse la liquidazione e questo avverrebbe se tutti i comuni consorziati non dovessero pagare.

O forse, peggio ancora, il fallimento. “Ma se il Cit dovesse fallire, il Comune di Novi rischierebbe il dissesto”.

A sostenerlo è Sandro Tortarolo, tecnico finanziario chiamato a redigere il piano di risanamento aziendale, all’indomani dell’infruttuoso incontro in prefettura tra le parti in causa dell’ormai annosa questione riguardante il consorzio intercomunale dei trasporti del Novese e i mancati pagamenti delle amministrazioni.

Insomma, stante l’attuale situazione patrimoniale e finanziaria, il rischio del fallimento, secondo Tortarolo, c’è.

“I Comuni soci evidentemente non ritengono più necessario il trasporto pubblico realizzato dal Cit. Ma se il consorzio dovesse chiudere ora – spiega Tortarolo – anche la vendita del patrimonio attuale non consentirebbe di estinguere integralmente i suoi debiti. E a farne le spese sarebbero i 47 dipendenti che perderanno il lavoro e i fornitori che non incasseranno, se non in piccola parte, i crediti”.

Ma c’è anche un altro aspetto, quello pure di estrema gravità: le conseguenze per le casse dei Comuni soci: “si devono rispettare gli impegni assunti nell’assemblea dell’ottobre 2018 quando fu approvato il piano di risanamento. I 17 comuni dovranno completare il ripiano della perdita del 2018 per 98 mila euro, quindi oltre 462 mila del 2019 e altrettanti per il 2020. Il totale ammonta quindi a oltre un milione di euro. Ma il piano prevedeva che i Comuni coprissero un fabbisogno finanziario di quasi due milioni nel triennio 2018 – 2020. Il curatore fallimentare potrebbe allora chiedere un’ulteriore differenza di quasi 600 mila euro” ha spiegato Tortarolo.

E il conto più salato, secondo il commercialista, ricadrebbe su Novi, comune capofila, per un totale di 540.000 euro. Ma i guai non finirebbero qui. Il Comune aveva garantito con una fideiussione bancaria il mutuo per il Movicentro : “La cessazione dell’attività del Cit scaricherebbe sui novesi la risoluzione del contratto. Comprese le penali, Novi dovrebbe versare un milione e 700 mila euro. Per cui l’onere generale salirebbe a poco meno di 3 milioni di euro”.

Si creerebbe di conseguenza un disavanzo di amministrazione per il quale non basterebbero 3 anni di avanzi per coprire tale deficit.

Quale via d’uscita? “L’unica strada è che i Comuni soci riconoscano l’utilità del servizio pubblico e ne sostengano la gestione. Almeno sino all’ingresso del socio privato” ha spiegato ancora Tortarolo.