Da un nostro lettore: sul destino del Cit alcune domande attendono risposta

Buongiorno,

vorrei porre alcune domande inerenti il recente articolo sul CIT di Novi Ligure, facendo notare che in ogni caso, sia di fallimento che di commissariamento, sarebbero come sempre, purtroppo, i cittadini a rimetterci. Trattandosi – lo ricordo – di azienda a totale capitale pubblico. Il pericolo maggiore sarebbe l’apertura di ulteriori indagini da parte degli enti preposti che potrebbero portare alla luce i motivi reali per i quali si è arrivati alla situazione attuale.

Perché fu deciso che la maggior parte del mutuo per la realizzazione del parcheggio sotterraneo davanti alla stazione ferroviaria fosse caricato sulle casse già in evidente difficoltà del CIT? Non lo chiamo Movicentro (nella foto) perché, purtroppo, non ne ha le caratteristiche.

Dov’erano i sindaci dei Comuni consorziati quando si sono prese decisioni incoerenti con i conti economici del consorzio?

Il consiglio d’amministrazione non sarebbe tenuto a vigilare che non si sprechino le risorse economiche? Inoltre, avendo anche a disposizione un collegio di revisori contabili, chi più di loro sarebbe tenuto a controllare e intervenire ai primi segnali di difficoltà aziendali, acquisti discutibili, conflitti di interesse?

Mi fermo qui, ma potrei dilungarmi, e di molto. Purtroppo per me avendo già subito contestazioni, sanzioni e dispetti vari da parte della nuova gestione aziendale, devo essere prudente nelle esternazioni, è un attimo essere marchiati come “problematico”, disfattista, e chi più ne ha più ne metta.

Lettera Firmata